Augsburg verlängert mit Lubik – Leihe nach Krakau

SID 21.06.2026 • 14:34 Uhr Der FC Augsburg verlängert mit Marcel Lubik, verleiht diesen jedoch erneut. Der 22-Jährige hat bereits die beiden vergangenen Spielzeiten als Leihspieler in Polen verbracht.

Der FC Augsburg hat das polnische Torwarttalent Marcel Lubik langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, verlängerte der 22-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2029. Gleichzeitig wird er in der kommenden Saison an den polnischen Traditionsverein Wisla Krakau ausgeliehen.

„Mit der Vertragsverlängerung setzen wir ein klares Zeichen, dass wir weiterhin auf ihn bauen und ihm zutrauen, in Zukunft eine wichtige Rolle beim FCA zu spielen“, sagte Sportdirektor Benni Weber.

Lubik auch zuletzt in Polen im Einsatz