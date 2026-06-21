Augsburg verlängert mit Lubik – Leihe nach Krakau

Der FC Augsburg hat das polnische Torwarttalent Marcel Lubik langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, verlängerte der 22-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2029. Gleichzeitig wird er in der kommenden Saison an den polnischen Traditionsverein Wisla Krakau ausgeliehen.
Augsburg bindet Torhüter langfristig
Der FC Augsburg verlängert mit Marcel Lubik, verleiht diesen jedoch erneut. Der 22-Jährige hat bereits die beiden vergangenen Spielzeiten als Leihspieler in Polen verbracht.
Torwarttalent Marcel Lubik
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„Mit der Vertragsverlängerung setzen wir ein klares Zeichen, dass wir weiterhin auf ihn bauen und ihm zutrauen, in Zukunft eine wichtige Rolle beim FCA zu spielen“, sagte Sportdirektor Benni Weber.
Lubik auch zuletzt in Polen im Einsatz
Lubik war bereits in den beiden vergangenen Spielzeiten an Vereine aus der polnischen Ekstraklasa verliehen worden. Vor zwei Jahren zu GKS Tychy und letzte Saison zu Gornik Zabrze. Mit dem Verein von 2014-Weltmeister Lukas Podolski absolvierte er 36 Pflichtspiele als Stammtorhüter, gewann den polnischen Pokal und wurde Vizemeister.