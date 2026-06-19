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FC Bayern verpflichtet Experten von Red Bull

Bayern verpflichtet Experten von RB

Der FC Bayern hat eine weitere Schlüsselposition im Campus besetzt. Bernhard Seonbuchner kommt mit viel Erfahrung aus dem Red-Bull-Kosmos.
Bernhard Seonbuchner wird neuer Leiter für Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang am Campus
Bernhard Seonbuchner wird neuer Leiter für Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang am Campus
© IMAGO/GEPA pictures
Niklas Sagner
Der FC Bayern hat eine weitere Schlüsselposition im Campus besetzt. Bernhard Seonbuchner kommt mit viel Erfahrung aus dem Red-Bull-Kosmos.

Der FC Bayern treibt die Neuausrichtung im Nachwuchsbereich voran und hat eine weitere Schlüsselposition besetzt: Bernhard Seonbuchner wird neuer Leiter für „Spiel-/Trainerentwicklung & Übergang“ am Campus.

Seonbuchner bringt viel Erfahrung aus unterschiedlichen Positionen in der Red Bull Akademie Salzburg nach München mit. Unter der Leitung von Jochen Sauer soll der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber künftig gemeinsam mit Michael Wiesinger die sportliche Führung in der Nachwuchsakademie des deutschen Rekordmeisters bilden.

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„Bernhard Seonbuchner bringt langjährige Expertise in der Talententwicklung mit und ist für uns die ideale Besetzung an der Seite von Michael (Wiesinger, Anm. d. Red.). Mit beiden in enger Zusammenarbeit wollen wir den Erfolgsweg fortsetzen und uns im sportlichen Bereich weiter verbessern“, wird Sauer in der offiziellen Pressemitteilung des FC Bayern zitiert.

Ehemaliger Sportdirektor von RB Salzburg

Seonbuchner bringt umfangreiche Erfahrung aus Österreich mit. Seit 2007 war er – mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos im Nachwuchsbereich des ÖFB – vor allem für RB Salzburg und das Farmteam FC Liefering tätig.

In Salzburg durchlief er verschiedene Stationen, trainierte zahlreiche Jugendmannschaften und übernahm 2022 die Rolle des sportlichen Leiters bei Liefering. Nach dem Abgang von Christoph Freund zum FC Bayern rückte Seonbuchner 2023 zum Sportdirektor von RB Salzburg auf. Anfang 2025 kehrte er anschließend als sportlicher Leiter zu Liefering zurück.

„Es gab viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC Bayern. Ich freue mich auf die Herausforderung, bei einem der erfolgreichsten Clubs Europas in der Talententwicklung mitzuwirken, sowie auf die direkte Zusammenarbeit mit Michael Wiesinger, Jochen Sauer und allen Kolleginnen und Kollegen am Campus“, sagte Seonbuchner über die zukünftige Zusammenarbeit.

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