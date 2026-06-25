Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat David Blacha als Referenten des Sportdirektors Ole Book verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, kommt der 35-Jährige von der SV Elversberg, bei der er bereits erfolgreich mit Book zusammengearbeitet hatte.
Book holt Vertrauten: Blacha kommt nach Dortmund
Der 35-Jährige kommt von der SV Elversberg, bei der er bereits erfolgreich mit Book zusammengearbeitet hat.
Ole Book (l.) und David Blacha (r.) bei der SVE
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„David hat mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Entwicklung der SV Elversberg in den vergangenen Jahren beigesteuert“, sagte Book: „Ich schätze seine Expertise und freue mich, dass wir künftig auch in Dortmund zusammenarbeiten werden.“
Der ehemalige Profi, der seine Spielerkarriere 2023 beendete, kehrt damit zum achtmaligen deutschen Meister zurück, bei dem er neun Jahre in der Jugendabteilung gespielt hatte. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn begann er im Sommer 2023 unter dem damaligen Sportvorstand Book als Scout bei der SV Elversberg. Zuletzt arbeitete er dort als Leiter des Lizenzbereichs und des Scoutings. In der vergangenen Saison schaffte Blacha mit der SVE den Aufstieg in die Bundesliga.