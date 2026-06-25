Book holt Vertrauten: Blacha kommt nach Dortmund

SID 25.06.2026 • 15:00 Uhr Der 35-Jährige kommt von der SV Elversberg, bei der er bereits erfolgreich mit Book zusammengearbeitet hat.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat David Blacha als Referenten des Sportdirektors Ole Book verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, kommt der 35-Jährige von der SV Elversberg, bei der er bereits erfolgreich mit Book zusammengearbeitet hatte.

„David hat mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Entwicklung der SV Elversberg in den vergangenen Jahren beigesteuert“, sagte Book: „Ich schätze seine Expertise und freue mich, dass wir künftig auch in Dortmund zusammenarbeiten werden.“