Nächster Neuzugang für Werder Bremen

SID 26.06.2026 • 20:39 Uhr Die Personalplanung für die kommende Saison läuft bei Werder Bremen auf Hochtouren. Die Werderaner präsentieren den nächtsten Neuzugang.

Werder Bremen hat seinen vierten externen Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Der Fußball-Bundesligist hat den polnischen Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg verpflichtet, zur Vertragsdauer und den Ablösemodalitäten machte Werder keine Angabe.

„Dariusz ist ein spannender, ehrgeiziger Spieler, dessen Entwicklung wir schon seit längerer Zeit verfolgen. Wir sehen in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial und wollen mit ihm gemeinsam seine Fähigkeiten ausbauen“, erklärt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.