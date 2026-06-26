Nächster Neuzugang für Werder Bremen

Werder Bremen hat seinen vierten externen Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Der Fußball-Bundesligist hat den polnischen Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg verpflichtet, zur Vertragsdauer und den Ablösemodalitäten machte Werder keine Angabe.
Nächster Neuzugang für Werder
Die Personalplanung für die kommende Saison läuft bei Werder Bremen auf Hochtouren. Die Werderaner präsentieren den nächtsten Neuzugang.
Dariusz Stalmach (r.) wechselt in die Bundesliga
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„Dariusz ist ein spannender, ehrgeiziger Spieler, dessen Entwicklung wir schon seit längerer Zeit verfolgen. Wir sehen in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial und wollen mit ihm gemeinsam seine Fähigkeiten ausbauen“, erklärt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.
Stalmach wurde bei Gornik Zabrze ausgebildet, 2022 wechselte er in die Jugend des italienischen Spitzenklubs AC Mailand. Im Winter 2025 führte ihn sein Weg zum 1. FC Magdeburg, bei dem er auf 28 Einsätze kam.