Bundesliga: Gladbach-Coach erhält neue Co-Trainer

SID 24.06.2026 • 11:35 Uhr Wie angekündigt hat Borussia Mönchengladbach Eugen Polanski neue Co-Trainer zur Seite gestellt. Sportchef Rouven Schröder hatte in der vergangenen Woche gesagt, der Klub sei im Bereich Trainerteam zuletzt „nicht Bundesliga” gewesen.

Borussia Mönchengladbach hat Chefcoach Eugen Polanski wie angekündigt neue Co-Trainer zur Seite gestellt. Von Manchester City kommt Jan-Moritz Lichte, bisher Nachwuchstrainer beim englischen Traditionsklub. Markus Gellhaus, zuletzt Assistent bei Hansa Rostock, kehrt nach 18 Jahren an den Niederrhein zurück.

„Dieses Team haben wir auch in intensivem Austausch mit Eugen zusammengestellt“, sagte Rouven Schröder. Borussias Sportchef hatte vergangene Woche gesagt, Gladbach sei im Bereich Trainerteam zuletzt „nicht Bundesliga“ gewesen. Nicht mehr zum Team gehören Guido Streichsbier und Oliver Neuville, der Assistent bei der U23 wird.