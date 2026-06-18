Bundesliga: Hoffenheim bindet Baumann-Vertreter

Der Vertreter von Fußball-Nationaltorhüter Oliver Baumann bleibt dem Bundesligisten TSG Hoffenheim treu. Ersatzkeeper Luca Philipp hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Kraichgauern verlängert. Über die Laufzeit machte der Europa-League-Teilnehmer keine Angaben.
Hoffenheim bindet Baumann-Vertreter
Luca Philipp bleibt der TSG Hoffenheim treu. Der Ersatztorwart ist bereits seit 2013 im Verein.
Bleibt der TSG treu: Luca Philipp
© picture-alliance/HMB Media/SID/Scott W. Coleman
„Luca ist seit Jahren wichtiger Bestandteil bei der TSG und hat sich seinen Stellenwert auf und neben dem Platz mit guten Leistungen, großem Ehrgeiz und hoher Professionalität verdient“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker über den 25-Jährigen.
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Philipp hat bisher sechs Bundesliga-Spiele absolviert
Philipp wechselte 2013 vom SGV Freiberg in die TSG-Jugend. Der gebürtige Stuttgarter durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und gehört seit 2020 zum Profiteam.
Philipp kam für die Hoffenheimer bislang sechsmal in der Bundesliga sowie je einmal im DFB-Pokal und in der Europa League zum Einsatz.