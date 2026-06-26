Bundesliga: Paderborn findet Seimen-Nachfolger

Aufsteiger SC Paderborn leiht für die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga Torhüter Nahuel Noll vom Konkurrenten TSG Hoffenheim aus. Dies gab der Klub am Freitag bekannt. Noll war bereits in der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen und dort Stammkeeper gewesen.
Paderborn findet Seimen-Nachfolger
Der SC Paderborn leiht für die anstehende Saison Torhüter Nahuel Noll von der TSG Hoffenheim aus. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Hannover 96 Stammtorwart.
Torwart Nahuel Noll wechselt nach Paderborn
© IMAGO/DeFodi Images
„Wir freuen uns, dass sich Nahuel für unseren Sportclub entschieden hat, er passt sehr gut zu unserer Philosophie“, wurde Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn, zitiert: „Nahuel hat in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau viel Spielpraxis gesammelt und gezeigt, dass er über enorme Qualitäten verfügt.“
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Der 23-Jährige hatte im vergangenen Sommer seinen Vertrag im Kraichgau langfristig verlängert. Zur TSG war der in München geborene Deutsch-Spanier als Jugendspieler bereits 2019 gewechselt.
In Paderborn soll Noll nun die Nachfolge des zum VfB Stuttgart zurückgewechselten Dennis Seimen antreten.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)