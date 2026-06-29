Bundesliga: Schalke gegen Dortmund am zwölften Spieltag

SID 29.06.2026 • 16:15 Uhr Der BVB und FC Schalke 04 treffen wieder in der Bundesliga aufeinander. Die genaue Ansetzung der Revierderbys wurde im Rahmen der "Bundesliga City Challenge" bekanntgegeben.

Nach drei Jahren Pause findet das erste Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am zwölften Spieltag (4. bis 6. Dezember) in Gelsenkirchen statt. Das Rückspiel am 29. Spieltag wird am Wochenende des 9. – 11. April ausgetragen. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montagnachmittag im Rahmen der „Bundesliga City Challenge“ bekannt.

Bei der „City Challenge“ werden in den kommenden Tagen an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland ausgewählte Topspiele nach und nach enthüllt. Die Lösungen sind in Umschlägen versteckt, die an geheimen Orten in den betroffenen Städten zu finden sind. Hinweise dazu gibt es in der Bundesliga-App.

Offizielle Spielplan-Verkündung am Donnerstag

In den nächsten Tagen werden zudem drei weitere Partien bekannt gegeben: Am Dienstag um 15.00 Uhr wird verkündet, wann und gegen wen der Bundesliga-Neuling SV Elversberg seine Heimpremiere feiert.