Bundesliga: Schalke gegen Dortmund am zwölften Spieltag

Nach drei Jahren Pause findet das erste Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund am zwölften Spieltag (4. bis 6. Dezember) in Gelsenkirchen statt. Das Rückspiel am 29. Spieltag wird am Wochenende des 9. – 11. April ausgetragen. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montagnachmittag im Rahmen der „Bundesliga City Challenge“ bekannt.
Revierderby-Ansetzungen fix!
Bei der „City Challenge“ werden in den kommenden Tagen an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland ausgewählte Topspiele nach und nach enthüllt. Die Lösungen sind in Umschlägen versteckt, die an geheimen Orten in den betroffenen Städten zu finden sind. Hinweise dazu gibt es in der Bundesliga-App.
Offizielle Spielplan-Verkündung am Donnerstag
In den nächsten Tagen werden zudem drei weitere Partien bekannt gegeben: Am Dienstag um 15.00 Uhr wird verkündet, wann und gegen wen der Bundesliga-Neuling SV Elversberg seine Heimpremiere feiert.
Am Mittwoch um 12.00 Uhr steht fest, welche Mannschaften das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 7. August bestreiten und wo es stattfindet. Ebenfalls am 1. Juli um 16.00 Uhr wird enthüllt, gegen wen und wo der Titelverteidiger Bayern München am 28. August die neue Bundesliga-Saison eröffnet. Am Donnerstag folgt dann der restliche Spielplan.