Borussia Dortmund bekommt es in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem Hochkaräter zu tun. Beim Emirates Cup in London trifft das Team von Niko Kovac am 9. August auf den englischen Meister FC Arsenal, der seit 2007 zu dem Vorbereitungsturnier ins eigene Stadion einlädt.
Bundesliga-Vorbereitung: Dortmund testet beim FC Arsenal
Der BVB tritt am 9. August beim englischen Meister an.
Der Trainer in Dortmund: Niko Kovac
© AFP/SID/Focke Strangmann
Das bisher letzte Duell mit dem Champions-League-Finalisten um Nationalspieler Kai Havertz liegt rund zwölf Jahre zurück. In der Gruppenphase der Champions League der Saison 2014/15 hatte Arsenal zu Hause mit 2:0 gesiegt. An der Seitenlinie standen sich damals noch Arsenal-Legende Arsène Wenger und Jürgen Klopp beim BVB gegenüber.
Bevor es zum ersten richtigen Härtetest bei Arsenal kommt, bestreitet der BVB bei Rot-Weiß Oberhausen einen Tag vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sein erstes Vorbereitungsspiel (18. Juli). Im Anschluss folgen eine Reise nach Japan und Duelle mit Mannschaften aus der nationalen Liga. Das erste Spiel im eigenen Stadion hat der Zweite der vergangenen Bundesliga-Saison gegen die AS Rom am 15. August.