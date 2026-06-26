Bundesliga-Vorbereitung: Dortmund testet beim FC Arsenal

SID 26.06.2026 • 15:01 Uhr Der BVB tritt am 9. August beim englischen Meister an.

Borussia Dortmund bekommt es in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem Hochkaräter zu tun. Beim Emirates Cup in London trifft das Team von Niko Kovac am 9. August auf den englischen Meister FC Arsenal, der seit 2007 zu dem Vorbereitungsturnier ins eigene Stadion einlädt.

Das bisher letzte Duell mit dem Champions-League-Finalisten um Nationalspieler Kai Havertz liegt rund zwölf Jahre zurück. In der Gruppenphase der Champions League der Saison 2014/15 hatte Arsenal zu Hause mit 2:0 gesiegt. An der Seitenlinie standen sich damals noch Arsenal-Legende Arsène Wenger und Jürgen Klopp beim BVB gegenüber.