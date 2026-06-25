BVB: Offiziell! Borussia Dortmund besetzt wichtige Position

Philipp Schmidt 25.06.2026 • 14:58 Uhr Der BVB besetzt einen wichtigen Posten. Ein Vertrauter unterstützt Sportdirektor Ole Book.

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von David Blacha offiziell gemacht. Der 35-Jährige arbeitete bereits bei der SV Elversberg mit BVB-Sportdirektor Ole Book zusammen und unterstützt diesen nun als Referent.

„Wir freuen uns, dass wir David für Borussia Dortmund gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten weiterbringen wird. Ich kenne David noch als ehrgeizigen Jugendspieler in Schwarzgelb und freue mich, dass er jetzt wieder Teil des BVB wird“, wird Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in der Vereinsmitteilung zitiert.

Blacha ist ehemaliger Profi (bis 2023) und durchlief beim BVB alle Juniorenmannschaften. Der gebürtige Westfale sagt über seine Rückkehr in die Heimat. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund und möchte vom ersten Tag an meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg dieses besonderen Vereins beitragen.“

Blacha wichtiger Faktor des Elversberg-Aufstiegs

Bei der SVE, die ihre rasante Entwicklung jüngst mit dem Aufstieg in die Bundesliga krönte, arbeitete Blacha in den vergangenen Jahren als Scout und seit Sommer 2024 als Leiter des Lizenzbereiches und somit auch unter dem damaligen Sportvorstand Book.