BVB: Offiziell! Borussia Dortmund besetzt wichtige Position

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von David Blacha offiziell gemacht. Der 35-Jährige arbeitete bereits bei der SV Elversberg mit BVB-Sportdirektor Ole Book zusammen und unterstützt diesen nun als Referent.
BVB macht wichtige Personalie fix
„Wir freuen uns, dass wir David für Borussia Dortmund gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten weiterbringen wird. Ich kenne David noch als ehrgeizigen Jugendspieler in Schwarzgelb und freue mich, dass er jetzt wieder Teil des BVB wird“, wird Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in der Vereinsmitteilung zitiert.
Blacha ist ehemaliger Profi (bis 2023) und durchlief beim BVB alle Juniorenmannschaften. Der gebürtige Westfale sagt über seine Rückkehr in die Heimat. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund und möchte vom ersten Tag an meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg dieses besonderen Vereins beitragen.“
Blacha wichtiger Faktor des Elversberg-Aufstiegs
Bei der SVE, die ihre rasante Entwicklung jüngst mit dem Aufstieg in die Bundesliga krönte, arbeitete Blacha in den vergangenen Jahren als Scout und seit Sommer 2024 als Leiter des Lizenzbereiches und somit auch unter dem damaligen Sportvorstand Book.
Book erklärt nun: „David hat mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Entwicklung der SV Elversberg in den vergangenen Jahren beigesteuert. Ich schätze seine Expertise und freue mich, dass wir künftig auch in Dortmund zusammenarbeiten werden.“