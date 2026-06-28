BVB trauert um Europapokalsieger-Kapitän Paul

SID 28.06.2026 • 17:25 Uhr Der ehemalige Verteidiger verstirbt am Sonntag nach langer Krankheit.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trauert um seine Vereinslegende Wolfgang Paul. Wie der BVB mitteilte, ist der Kapitän der Europapokalsieger-Mannschaft von 1966 am Sonntag im Alter von 86 Jahren „nach langer Krankheit“ verstorben.

„Diese Nachricht macht uns unendlich traurig. Wolfgang war bescheiden, bodenständig. Eine treue Seele. Eine ehrliche Haut. Ein ganz feiner Mensch. Eine BVB-Ikone“, sagte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke.

Paul war zwischen 1961 und 1970 für den BVB aufgelaufen. Zu seinen größten Erfolgen zählte der Triumph im Europacup der Pokalsieger vor 60 Jahren. Es war der erste Europapokalsieg einer deutschen Mannschaft. Mit 2:1 nach Verlängerung hatte der damalige Außenseiter Dortmund den FC Liverpool niedergerungen. „Paul war Kopf und Kapitän der Mannschaft, der ‚Stopper‘ hielt hinten den Laden zusammen“, schrieb der BVB.