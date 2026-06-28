Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trauert um seine Vereinslegende Wolfgang Paul. Wie der BVB mitteilte, ist der Kapitän der Europapokalsieger-Mannschaft von 1966 am Sonntag im Alter von 86 Jahren „nach langer Krankheit“ verstorben.
BVB trauert um Europapokalsieger-Kapitän Paul
„Diese Nachricht macht uns unendlich traurig. Wolfgang war bescheiden, bodenständig. Eine treue Seele. Eine ehrliche Haut. Ein ganz feiner Mensch. Eine BVB-Ikone“, sagte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke.
Paul war zwischen 1961 und 1970 für den BVB aufgelaufen. Zu seinen größten Erfolgen zählte der Triumph im Europacup der Pokalsieger vor 60 Jahren. Es war der erste Europapokalsieg einer deutschen Mannschaft. Mit 2:1 nach Verlängerung hatte der damalige Außenseiter Dortmund den FC Liverpool niedergerungen. „Paul war Kopf und Kapitän der Mannschaft, der ‚Stopper‘ hielt hinten den Laden zusammen“, schrieb der BVB.
Darüber hinaus feierte Paul mit den Schwarz-Gelben den Gewinn der deutschen Meisterschaft 1963 und des DFB-Pokals 1965. Für seine Verdienste war der langjährige Vorsitzende des Dortmunder Ältestenrats unter anderem als erster Ehrenspielführer ausgezeichnet worden und hatte die Goldene Vereinsnadel erhalten.