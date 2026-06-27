Cardoso bleibt Trainer der HSV-Frauen

SID 27.06.2026 • 16:11 Uhr Das Klubidol war eigentlich als Übergangslösung engagiert worden, jetzt macht der Argentinier weiter.

Aus der Übergangs- wird die Dauerlösung: Nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga bleibt Klubidol Rodolfo Cardoso Trainer der Frauen des Hamburger SV. Das gab der Nordklub am Samstag bekannt. Der 57-Jährige hatte den Aufsteiger vier Spieltage vor dem Ende der vergangenen Saison übernommen und vor dem Abstieg bewahrt.

„Unser Ziel ist es, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln, junge Spielerinnen individuell zu fördern und unsere Spielidee weiter zu schärfen. Rodolfo und sein Trainerteam bringen dafür die fachliche Qualität, die Erfahrung und die Überzeugungskraft mit, die wir für den nächsten Entwicklungsschritt der Mannschaft, aber auch des gesamten Frauenfußballs beim HSV benötigen“, sagte die neue HSV-Vorständin Kathleen Krüger.