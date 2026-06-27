Aus der Übergangs- wird die Dauerlösung: Nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga bleibt Klubidol Rodolfo Cardoso Trainer der Frauen des Hamburger SV. Das gab der Nordklub am Samstag bekannt. Der 57-Jährige hatte den Aufsteiger vier Spieltage vor dem Ende der vergangenen Saison übernommen und vor dem Abstieg bewahrt.
Cardoso bleibt Trainer der HSV-Frauen
„Unser Ziel ist es, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln, junge Spielerinnen individuell zu fördern und unsere Spielidee weiter zu schärfen. Rodolfo und sein Trainerteam bringen dafür die fachliche Qualität, die Erfahrung und die Überzeugungskraft mit, die wir für den nächsten Entwicklungsschritt der Mannschaft, aber auch des gesamten Frauenfußballs beim HSV benötigen“, sagte die neue HSV-Vorständin Kathleen Krüger.
Cardoso, der von 1996 bis 2004 für die Hamburger spielte, hatte bei seinem Debüt an der Seitenlinie mit den HSV-Frauen direkt den letztlich entscheidenden Sieg beim 1. FC Nürnberg geholt (1:0). Danach setzte es drei knappe Niederlagen. Nach Gesprächen mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten entschied sich der Klub, mit Cardoso weiterzumachen. Der Argentinier hatte die Brasilianerin Liése Brancao beerbt.