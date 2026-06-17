Jürgen Klopp äußert sich zum RB-Knall

Maximilian Lotz 17.06.2026 • 21:52 Uhr RB Leipzig hat sich am Mittwoch von Trainer Ole Werner getrennt. Jürgen Klopp äußert sich zu der Entscheidung, lässt aber auch Fragen offen.

Jürgen Klopp hat nach dem Aus von Ole Werner als Trainer von RB Leipzig Stellung bezogen. Bei den Hintergründen zur Trennung spielte der „Head of Global Soccer“ bei Red Bull seine eigene Rolle jedoch etwas herunter.

„Wir sind beratend tätig als Global Team. Aber natürlich heißt beratend, dass wir in der Entscheidungsfindung mit dabei waren“, sagte Klopp, der aktuell als Experte für MagentaTV die WM in den USA, Mexiko und Kanada begleitet.

Klopp erklärt Gründe für Werner-Aus in Leipzig

Im Zusammenhang mit der Freistellung Werners berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Werners Verhältnis zu Klopp merklich abgekühlt sei. Die Leipziger Volkszeitung meldete, dass Klopp und sein „Global Soccer Team“, dem unter anderem auch Ex-Nationalstürmer Mario Gómez angehört, treibende Kraft hinter Werners Aus gewesen sei.

Klopp blieb in seinen Äußerungen am Rande der WM-Partie zwischen England und Kroatien recht allgemein: „Wir haben die Saison analysiert. Ole hat einen klasse Job gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber wir müssen auch zeitgleich nach vorne gucken. Wenn wir darüber nachgedacht haben, wie das aussehen könnte mit der Belastung, die auf uns zukommt, dann hat man sich in Leipzig für einen Wechsel entschieden.“

Demichelis zu RB? „Dazu kann ich nichts sagen“

Ein neuer Trainer werde demnächst bekannt gegeben, ergänzte der 59-Jährige. Die Gerüchte, wonach der ehemalige Bayern-Profi Martín Demichelis auf Werner folgen soll, wollte Klopp nicht näher kommentieren.