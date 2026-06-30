Debüt: Elversberg empfängt Leverkusen zum Bundesliga-Start

SID 30.06.2026 • 16:07 Uhr Die Partie zwischen Leverkusen und Elversberg findet entweder am Samstag, 29. August, oder Sonntag, 30. August statt.

Aufsteiger SV Elversberg bestreitet das erste Spiel in der Bundesliga-Geschichte zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Die Partie findet entweder am Samstag, 29. August, oder Sonntag, 30. August statt. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstagnachmittag im Rahmen der „Bundesliga City Challenge“ bekannt.

Bei der „City Challenge“ werden in den kommenden Tagen an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland ausgewählte Topspiele nach und nach enthüllt. Die Lösungen sind in Umschlägen versteckt, die an geheimen Orten in den betroffenen Städten zu finden sind. Hinweise dazu gibt es in der Bundesliga-App.

In den nächsten Tagen werden zwei weitere Partien bekannt gegeben: Am Mittwoch um 12.00 Uhr steht fest, welche Mannschaften das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 7. August bestreiten und wo es stattfindet. Ebenfalls am 1. Juli um 16.00 Uhr wird enthüllt, gegen wen und wo der Titelverteidiger FC Bayern München am 28. August die neue Bundesliga-Saison eröffnet.