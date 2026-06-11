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Ehrlichkeit beim Ex-Klub: Gregoritsch erhält Fairness-Award

Ehrlichkeit beim Ex-Klub: Gregoritsch erhält Fairness-Award

Der 32-Jährige hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin von einem Elfmeterpfiff abgehalten und wird dafür nun mit einem Award belohnt.
Michael Gregoritsch im Austausch mit Deniz Aytekin
Michael Gregoritsch im Austausch mit Deniz Aytekin
© dpa-picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Marcel von Fehrn
SID
Der 32-Jährige hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin von einem Elfmeterpfiff abgehalten und wird dafür nun mit einem Award belohnt.

Stürmer Michael Gregoritsch ist für eine Geste der Fairness in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Weil der Profi vom FC Augsburg am 28. Spieltag zugegeben hatte, nicht elfmeterwürdig gefoult worden zu sein, erhielt er den „Fair Play of the Season“-Award 2025/26.

Mit seinem ehrlichen Auftritt im Auswärtsspiel beim Hamburger SV Anfang April hatte der Österreicher die Fans, Klubs und ehemalige Profis bei der fünften Abstimmung zum Award überzeugt. Beim Stand von 1:0 war der 32-Jährige kurz vor dem Halbzeitpfiff im Zweikampf mit dem Hamburger Fabio Vieira zu Fall gekommen.

Unter Protesten des HSV suchte daraufhin Schiedsrichter Deniz Aytekin das Gespräch mit Gregoritsch und bekam eine faire Einschätzung. Der HSV kam in der zweiten Hälfte später noch zum 1:1-Ausgleich.

Sowohl die Hamburger, für die Gregoritsch von 2025 bis 2017 aufgelaufen war, als auch die Augsburger feierten im weiteren Saisonverlauf die Klasse. Mit Österreich könnte Gregoritsch nun bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada die nächste Erfolgsgeschichte schreiben. Am 17. Juni bestreitet Österreich sein Auftaktspiel gegen Jordanien in Gruppe J.

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