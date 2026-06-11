Ehrlichkeit beim Ex-Klub: Gregoritsch erhält Fairness-Award

SID 11.06.2026 • 17:16 Uhr Der 32-Jährige hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin von einem Elfmeterpfiff abgehalten und wird dafür nun mit einem Award belohnt.

Stürmer Michael Gregoritsch ist für eine Geste der Fairness in der abgelaufenen Saison der Fußball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Weil der Profi vom FC Augsburg am 28. Spieltag zugegeben hatte, nicht elfmeterwürdig gefoult worden zu sein, erhielt er den „Fair Play of the Season“-Award 2025/26.

Mit seinem ehrlichen Auftritt im Auswärtsspiel beim Hamburger SV Anfang April hatte der Österreicher die Fans, Klubs und ehemalige Profis bei der fünften Abstimmung zum Award überzeugt. Beim Stand von 1:0 war der 32-Jährige kurz vor dem Halbzeitpfiff im Zweikampf mit dem Hamburger Fabio Vieira zu Fall gekommen.

Unter Protesten des HSV suchte daraufhin Schiedsrichter Deniz Aytekin das Gespräch mit Gregoritsch und bekam eine faire Einschätzung. Der HSV kam in der zweiten Hälfte später noch zum 1:1-Ausgleich.