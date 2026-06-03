Eintracht-Boss bleibt an Bord

SID 03.06.2026 • 14:30 Uhr Axel Hellmann unterschreibt einen Vertrag bis 2031 bei den Hessen.

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat sich langfristig an Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gebunden. Der 54-Jährige, gleichzeitig Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL), verlängerte seinen Vertrag bei den Hessen bis Juni 2031. Das gaben die Frankfurter am Mittwoch nach der Sitzung des Aufsichtsrats bekannt.

„Mit Eintracht Frankfurt konnten wir in den vergangenen Jahren einen außergewöhnlichen Weg gehen – hin zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, zu einer national und international starken Marke und zu einer digitalen Vorreiterschaft, die in der ganzen Sportwelt anerkannt wird“, sagte Hellmann, der dem Vorstand seit 2012 angehört und seit 2021 als Sprecher fungiert: „Diesen Weg wollen wir fortsetzen: mit einer klaren Strategie, einem professionellen Umfeld und der Bereitschaft, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und zu gestalten.“

Die abgelaufene Saison, an deren Ende die Frankfurter erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpassten, bezeichnete Hellmann als „sportlich prekär“: „Das war ein Jahr mit gewissem Slapstick-Charakter, das wir so nicht mehr erleben möchten.“ Nach der Trennung von Dino Toppmöller und Albert Riera hat die Eintracht Ex-Coach Adi Hütter als neuen Trainer verpflichtet.

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