Eintracht-Chefetage dementiert Krösche-Abgang

SID 15.06.2026 • 15:36 Uhr Italienische Medien berichten von einer mündlichen Einigung zwischen dem Frankfurter Sportvorstand und der AC Mailand.

Die Klubführung des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt weiß nichts von einem angeblichen Abgang ihres Sportvorstands Markus Krösche zum 19-maligen italienischen Meister AC Mailand. Zuvor hatten italienische Medien über eine mündliche Einigung zwischen den Rossoneri und Krösche berichtet.

„Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist“, sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der Bild-Zeitung: „Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte.“