Elversberg verlängert mit Leistungsträger Günther

SID 25.06.2026 • 17:47 Uhr Die Vertragsverlängerung von Lasse Günther ist für die SVE "von elementarer Bedeutung".

Die SV Elversberg kann in ihrer ersten Saison in der Fußball-Bundesliga fest mit Leistungsträger Lasse Günther planen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 23 Jahre alte Linksverteidiger seinen Vertrag beim saarländischen Klub um zwei weitere Jahre, damit bleibt er bis zum Sommer 2030 Teil der SVE.

„Die Verlängerung mit Lasse ist für uns von elementarer Bedeutung. Er hat sich extrem gut entwickelt und ist mittlerweile auf dem Radar deutlich größerer Vereine gelandet“, sagte Sportdirektor Christian Weber: „Dementsprechend wichtig war es für uns als Verein, Klarheit zu schaffen und auch das Commitment des Spielers für eine weitere Zusammenarbeit zu bekommen.“