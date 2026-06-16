FC Bayern: Im Laimer-Poker soll der Durchbruch erzielt sein

Niklas Sagner 16.06.2026 • 16:52 Uhr Die zähe Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer nähern sich offenbar dem Ende. Beide Seiten sollen wichtige Schritte in Richtung Einigung gemacht haben.

Eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern rückt offenbar immer näher. Wie zuerst der kicker berichtete, stehen der Rekordmeister und der Außenverteidiger vor einer Einigung.

Vor allem bei den finanziellen Vorstellungen gab es in den vergangenen Monaten große Differenzen. Mittlerweile sollen sich die Parteien jedoch deutlich angenähert haben.

Wie SPORT1 bereits Ende Mai berichtete, soll Uli Hoeneß einen großen Einfluss auf den anhaltenden Vertragspoker gehabt haben. Der Ehrenpräsident soll sich aktiv eingeschaltet und Laimers Berateragentur die roten Linien des Rekordmeisters deutlich gemacht haben.

FC Bayern: Planungssicherheit für kommende Jahre

Laimer soll „seine Forderungen zurückgeschraubt haben“, schreibt Sky. Auch der FC Bayern sei Kompromisse eingegangen.

Laimers aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Der 29-Jährige kam 2023 als Mittelfeldspieler nach München, ist mittlerweile aber längst als Rechtsverteidiger etabliert.