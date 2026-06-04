FC Bayern: Entscheidung bei Talent gefallen

Philipp Heinemann 04.06.2026 • 18:15 Uhr Felipe Chávez kehrt vorerst zum FC Bayern zurück. Der 1. FC Köln verzichtete auf eine feste Verpflichtung, die Zukunft des jungen peruanischen Nationalspielers ist damit offen.

Der Mittelfeldspieler Felipe Chávez wird nach einem halben Jahr beim 1. FC Köln wieder zum FC Bayern zurückkehren. Der Bundesligist aus der Domstadt verzichtet auf eine feste Verpflichtung des 19-Jährigen.

Die Kaufoption für den peruanischen Nationalspieler werde nicht gezogen, schrieb der Effzeh in einer offiziellen Mitteilung.

Die Entscheidung fiel nach einer insgesamt eher enttäuschenden Leihphase: Chávez absolvierte in der Rückrunde der Bundesliga lediglich sieben Einsätze für den FC, kam dabei aber nur auf knapp 100 Spielminuten.

Wie geht es für Chávez beim FC Bayern weiter?

Auch eine nachhaltige Empfehlung für mehr Einsatzzeit konnte der technisch starke Linksfuß nicht abgeben.

Für den FC Bayern stellt sich nun die Frage, wie es mit dem Offensivspieler weitergeht. Chávezs Einsatzchancen bei den Profis sind ob der großen Konkurrenz recht gering. Unter Vertrag steht er in München noch bis 2027.

Seit seinem Wechsel vom FC Augsburg an den Bayern-Campus im Jahr 2019 durchlief Chávez mehrere Juniorenteams und machte insbesondere in der Youth League mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.