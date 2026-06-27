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FC Bayern gibt Kusi-Asare endgültig an Fulham ab

FC Bayern gibt Kusi-Asare endgültig an Fulham ab

Als Ablöse sind sechs Millionen Euro im Gespräch.
Bleibt bei Fulham: Jonah Kusi-Asare (l.)
Bleibt bei Fulham: Jonah Kusi-Asare (l.)
© picture alliance / NurPhoto | News Image/SID/News Images
SID
Als Ablöse sind sechs Millionen Euro im Gespräch.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat sein Sturm-Juwel Jonah Kusi-Asare endgültig an den englischen Erstligisten FC Fulham abgegeben. Der 18 Jahre alte Schwede, der in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für den Klub aus London spielte, unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag.

Als Ablöse sind sechs Millionen Euro im Gespräch. „Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Kusi-Asare war 2024 aus Schweden nach München gekommen, spielte dort vor allem für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters und hatte im 2025 seinen Vertrag an der Säbener Straße verlängert. In Fulham kam er in der vergangenen Saison auf sieben Premier-League-Einsätze, alle als Einwechselspieler.

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