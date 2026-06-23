FC Bayern: Gnabry trainiert erstmals mit Ball

SID 23.06.2026 • 13:48 Uhr Der Nationalspieler macht nach seiner schweren Adduktorenverletzung Fortschritte.

Der verletzte Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen weiteren Schritt gemacht.

Der 30 Jahre alte Star des FC Bayern absolvierte am Dienstag mit Rehatrainer Simon Martinelli erstmals eine individuelle Einheit mit dem Ball, nachdem er zuvor auf dem Trainingsgelände der Münchner an der Säbener Straße Lauf- und Mobilisationsübungen gemacht hatte.