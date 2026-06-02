FC Bayern: Nächste Auszeichnung für Olise

Offensivspieler Michael Olise von Meister Bayern München darf sich etwas mehr als zwei Wochen nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga über eine weitere Auszeichnung freuen.
Nächste Auszeichnung für Olise
Auch nach dem Ende der Bundesligaspieltzeit 2025/26 sammelt Michael Olise Auszeichnungen. Seine Profikollegen wählen den Franzosen zum Spieler der Saison.
Der Franzose wurde von seinen Profikollegen zum VDV-Spieler der Saison 2025/26 gewählt. Olise war zuvor bereits von der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum Spieler der Saison gekürt worden. Zudem hatte er den Sprung ins Team der Champions-League-Saison geschafft.
Olise setzt sich vor Bayern-Kollege durch
Bei der VDV-Abstimmung setzte sich Olise mit einem Stimmenanteil von 71,8 Prozent deutlich vor seinem Bayern-Mannschaftskollegen Harry Kane (23,9) durch. Die Abstimmung zum VDV-Newcomer der Saison gewann Yan Diomande von RB Leipzig (30,6) vor Bayerns Nationalspieler Lennart Karl (20,7). VDV-Trainer der Saison ist Vincent Kompany (71,8) vom FC Bayern.
Wahlberechtigt waren alle Spieler der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und der Regionalligen sowie alle weiteren VDV-Mitglieder.