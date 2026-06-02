FC Bayern: Nächste Auszeichnung für Olise

SID 02.06.2026 • 12:03 Uhr Auch nach dem Ende der Bundesligaspieltzeit 2025/26 sammelt Michael Olise Auszeichnungen. Seine Profikollegen wählen den Franzosen zum Spieler der Saison.

Offensivspieler Michael Olise von Meister Bayern München darf sich etwas mehr als zwei Wochen nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga über eine weitere Auszeichnung freuen.

Der Franzose wurde von seinen Profikollegen zum VDV-Spieler der Saison 2025/26 gewählt. Olise war zuvor bereits von der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum Spieler der Saison gekürt worden. Zudem hatte er den Sprung ins Team der Champions-League-Saison geschafft.

Olise setzt sich vor Bayern-Kollege durch

Bei der VDV-Abstimmung setzte sich Olise mit einem Stimmenanteil von 71,8 Prozent deutlich vor seinem Bayern-Mannschaftskollegen Harry Kane (23,9) durch. Die Abstimmung zum VDV-Newcomer der Saison gewann Yan Diomande von RB Leipzig (30,6) vor Bayerns Nationalspieler Lennart Karl (20,7). VDV-Trainer der Saison ist Vincent Kompany (71,8) vom FC Bayern.