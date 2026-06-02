FC Bayern: „Persönlichkeit“ Dante übernimmt die U23

SID 02.06.2026 • 10:32 Uhr Der Brasilianer soll beim Rekordmeister die Talente zu den Profis führen. Die Erwartungen an den 42-Jährigen sind hoch.

2013 triumphierte er mit dem FC Bayern in der Champions League – jetzt soll Dante den Münchner Nachwuchs auf die große Karriere vorbereiten. Der 42 Jahre alte Brasilianer kehrt elf Jahre nach seinem Abschied zum deutschen Fußball-Rekordmeister zurück und wird neuer Cheftrainer des FC Bayern II in der Regionalliga. Es ist die erste Trainerstation des einstigen Publikumslieblings, der erst vor wenigen Tagen bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1 seine Karriere beendet hatte.

„Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein. Am Campus werden viele gute Talente ausgebildet, die sich bei den Amateuren erstmals im Männerfußball behaupten müssen. Bei diesem wichtigen Schritt wollen mein Trainerteam und ich sie bestmöglich begleiten“, sagte Dante, der die Nachfolge von Holger Seitz antritt. Start der Vorbereitung der Münchner U23 ist am 22. Juni.

Man sei „zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einem jungen Trainer, der selbst auf hohen Niveau Profi war, arbeiten wollen“, sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung bei den Bayern: „Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann.“ Der Abwehrspieler sei eine „Persönlichkeit“ und habe „bei all seinen Klubs immer auf und neben dem Platz Verantwortung übernommen“, hob auch Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, hervor.