Hoeneß verkündet: FC Bayern und Konrad Laimer sind sich einig

Stefan Kumberger 24.06.2026 • 19:07 Uhr Konrad Laimer hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Das verkündete Uli Hoeneß auf einer Veranstaltung in Altötting.

Konrad Laimer bleibt weiterhin ein Spieler des FC Bayern! Wie SPORT1 aus mehreren Quellen erfuhr, deutete das Uli Hoeneß auf einer Veranstaltung im oberbayerischen Altötting an. Im dortigen Forum war der Ehrenpräsident des Rekordmeisters bei der Hauptversammlung der „meine Volksbank Raiffeisenbank“ zu Gast.

Man sei sich in den entscheidenden Punkten einig, es fehle nur noch die Unterschrift. Weitere Details zum Deal bleiben vorerst im Dunkeln. SPORT1-Infos zufolge soll sich Laimer voll und ganz auf die WM mit Österreich konzentrieren können, erst dann soll die Finalisierung folgen.

FC Bayern: Hoeneß ebnet Weg für neuen Laimer-Vertrag

Damit endet ein langer Poker um die Zukunft Laimers. Dieser hatte zunächst einen deutlichen Gehaltssprung gefordert, war bei den Bayern damit aber abgeblitzt.

Hoeneß selbst war es schließlich, der sich einschaltete und den Weg zu einer Einigung ebnete (SPORT1 berichtete Ende Mai).