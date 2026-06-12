FCA zieht Kaufoption für Gregoritsch

SID 12.06.2026 • 11:39 Uhr Michael Gregoritsch bleibt fest beim FC Augsburg. Der Österreicher unterschreibt bis mindestens 2027 in Augsburg.

Noch vor dem ersten Spiel bei der Fußball-WM ist die Zukunft von Michael Gregoritsch geklärt: Der österreichische Nationalspieler bleibt bei Bundesligist FC Augsburg.

Die Schwaben haben die Kaufoption, die bei rund 500.000 Euro liegen soll, für den 32 Jahre alten Angreifer gezogen. Gregoritsch war von Bröndby IF ausgeliehen und unterschrieb nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

„Ich fühle mich beim FC Augsburg sehr wohl. Ich spüre großes Vertrauen, kenne das Umfeld bestens“, sagte Gregoritsch, der bereits von 2017 bis 2022 für den FCA aufgelaufen war.

Bundesliga: Gregoritsch überzeugte in der Rückrunde

Er werde nun „die nächsten Wochen mit der Nationalmannschaft genießen und dann voller Vorfreude nach Augsburg zurückkehren. In der kommenden Saison wollen wir wieder voll angreifen.“ Österreich startet am 17. Juni gegen Jordanien in die WM.