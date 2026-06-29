Frankfurt verleiht Lisztes erneut nach Budapest

SID 29.06.2026 • 15:38 Uhr Der Ungar bleibt bei seinem Heimatverein Ferencváros.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den Ungarn Krisztián Lisztes auch in der kommenden Saison an seinen Heimatverein Ferencváros Budapest aus. Das gaben die Hessen am Montag bekannt.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, Sohn des gleichnamigen Ex-Bundesligaprofis, wechselte im Sommer 2024 aus Budapest zur Eintracht.