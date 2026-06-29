Frankfurt verleiht Lisztes erneut nach Budapest

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den Ungarn Krisztián Lisztes auch in der kommenden Saison an seinen Heimatverein Ferencváros Budapest aus. Das gaben die Hessen am Montag bekannt.
Frankfurt verleiht Talent erneut
Der Ungar bleibt bei seinem Heimatverein Ferencváros.
Wieder nach Budapest: Krisztián Lisztes
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Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, Sohn des gleichnamigen Ex-Bundesligaprofis, wechselte im Sommer 2024 aus Budapest zur Eintracht.
In der vergangenen Spielzeit kam Lisztes bei Ferencváros aufgrund von Verletzungen lediglich auf sieben Pflichtspieleinsätze. Für die Eintracht-Profis hat er noch kein Spiel absolviert.