Freiburg holt japanischen WM-Fahrer Goto

SID 11.06.2026 • 11:35 Uhr Keisuke Goto hatte mit guten Leistungen in Belgien auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt wagt er den Sprung in die Bundesliga.

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg rüstet für die anstehende Spielzeit im Angriff auf: Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wurde der japanische Stürmer Keisuke Goto vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht verpflichtet. Über Vertragsinhalte machte der Europa-League-Finalist der abgelaufenen Saison wie üblich keine Angaben.

„Mit Keisuke konnten wir einen spannenden Spieler mit interessanten Anlagen für uns gewinnen. Seine draufgängerische Spielweise wird uns guttun“, wurde Sportvorstand Jochen Saier zitiert. „Er sucht gerne die Tiefe, hat ein gutes Raumgefühl und zudem das Gespür, wie er sich im Strafraum verhalten muss“, fügte Saier an.