Friedrich kehrt zu Union zurück: "Wie ein Nachhausekommen"

Innenverteidiger Marvin Friedrich kehrt nach viereinhalb Jahren bei Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin zurück.
Union holt alten Bekannten zurück
Union Berlin verpflichtet Marvin Friedrich von Borussia Mönchengladbach. Über die Vertragslaufzeit machte Union wie üblich keine Angaben.
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© AFP/SID/RONNY HARTMANN
Für ihn fühle sich der Wechsel „wie ein Nachhausekommen an“, sagte der 30-Jährige. Friedrich kommt ablösefrei an die Alte Försterei, wo er bereits von 2018 bis 2022 aktiv war.
Über die Vertragslaufzeit machte Union wie üblich keine Angaben. „Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann“, sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball.