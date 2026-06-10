Friedrich kehrt zu Union zurück: "Wie ein Nachhausekommen"

SID 10.06.2026 • 11:45 Uhr Union Berlin verpflichtet Marvin Friedrich von Borussia Mönchengladbach. Über die Vertragslaufzeit machte Union wie üblich keine Angaben.

Innenverteidiger Marvin Friedrich kehrt nach viereinhalb Jahren bei Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin zurück.

Für ihn fühle sich der Wechsel „wie ein Nachhausekommen an“, sagte der 30-Jährige. Friedrich kommt ablösefrei an die Alte Försterei, wo er bereits von 2018 bis 2022 aktiv war.