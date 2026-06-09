Hoffenheim tütet großen Transfer-Deal ein

SID 09.06.2026 • 14:27 Uhr Ein niederländisches Defensivtalent wechselt in die Bundesliga. Die TSG Hoffenheim greift tief in die Tasche.

Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt sich zur neuen Saison mit dem Niederländer Mats Rots. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt.

Für das Defensivtalent vom FC Twente Enschede greifen die Kraichgauer offenbar tief in die Tasche: Laut eines Berichts von Sky zahlt die TSG eine Ablöse von zwölf Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen. Rots wäre damit der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Hoffenheim freut sich auf Defensivjuwel Rots

Laut der TSG-Mitteilung erhält der 20 Jahre alte Linksverteidiger im Kraichgau einen „langfristigen Vertrag“, Sky berichtet von einer Laufzeit bis 2031.

„Mats Rots ist ein Außenverteidiger moderner Prägung“, sagte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Er bringt sauberes Passspiel, eine gute Dynamik und hohe Offensivqualität mit.“

Zugleich sei Rots mit einer „passenden Körperlichkeit für den defensiven Zweikampf ausgestattet“ und gebe dem Team „mit seiner Vielseitigkeit mehrere Varianten im Aufbauspiel“, ergänzte Schicker.