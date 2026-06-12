Gladbach verlängert mit Chiarodia

SID 12.06.2026 • 11:35 Uhr Fabio Chiarodia bleibt bei Borussia Mönchengladbach. Der Neu-Nationalspieler Italiens will sich bei der Borussia als Stammkraft etablieren.

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Fabio Chiarodia vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt.

Der 21 Jahre alte Verteidiger, geboren in Oldenburg und ausgebildet bei Werder Bremen, war 2023 an den Niederrhein gewechselt. Im Juni debütierte Chiarodia für die italienische Nationalmannschaft.

„Fabio ist ein junger entwicklungsfähiger Innenverteidiger, der sein großes Potenzial nicht nur bei uns, sondern zuletzt auch in der italienischen A-Nationalmannschaft nachgewiesen hat. Jetzt muss er aber seinen endgültigen Durchbruch schaffen, dabei wollen wir ihn unterstützen“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Bundesliga: Chiarodia will sich etablieren

Vor allem in der vergangenen Saison habe er nach seiner Verletzung „deutlich das Vertrauen gespürt“, wurde Chiarodia zitiert, der zwischen Oktober und Januar wegen muskulärer Blessuren gefehlt hatte und für die Borussia in der abgelaufenen Saison 16 Spiele bestritt.