Gladbach verleiht Pereira Cardoso nach Belgien

SID 27.06.2026 • 14:27 Uhr Borussia Mönchengladbach verleiht Tiago Pereira Cardoso für ein Jahr an einen belgischen Erstligisten. Sportchef Rouven Schröder bezeichnet dies als logischen und wichtigen Schritt, um Spielpraxis zu sammeln.

Borussia Mönchengladbach verleiht den luxemburgischen Nationaltorhüter Tiago Pereira Cardoso (20) für ein Jahr an den belgischen Erstligisten RAAL La Louvière.

Sportchef Rouven Schröder sprach von einem „logischen und wichtigen Schritt für ihn“ mit dem Ziel, „in einer starken Liga für ein Jahr Spielpraxis zu sammeln“. Stammtorhüter bei der Borussia ist Moritz Nicolas, sein Vertreter heißt Jan Olschowsky.