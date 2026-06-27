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Gladbach verleiht Pereira Cardoso nach Belgien

Gladbach verleiht Keeper nach Belgien

Borussia Mönchengladbach verleiht Tiago Pereira Cardoso für ein Jahr an einen belgischen Erstligisten. Sportchef Rouven Schröder bezeichnet dies als logischen und wichtigen Schritt, um Spielpraxis zu sammeln.
Tiago Pereira Cardoso wechselt nach Belgien
Tiago Pereira Cardoso wechselt nach Belgien
© picture alliance / DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Borussia Mönchengladbach verleiht Tiago Pereira Cardoso für ein Jahr an einen belgischen Erstligisten. Sportchef Rouven Schröder bezeichnet dies als logischen und wichtigen Schritt, um Spielpraxis zu sammeln.

Borussia Mönchengladbach verleiht den luxemburgischen Nationaltorhüter Tiago Pereira Cardoso (20) für ein Jahr an den belgischen Erstligisten RAAL La Louvière.

Sportchef Rouven Schröder sprach von einem „logischen und wichtigen Schritt für ihn“ mit dem Ziel, „in einer starken Liga für ein Jahr Spielpraxis zu sammeln“. Stammtorhüter bei der Borussia ist Moritz Nicolas, sein Vertreter heißt Jan Olschowsky.

Pereira Cardoso hat seit seinem Debüt im März 2025 fünfmal in der Bundesliga für Borussia das Tor gehütet. Für die A-Nationalmannschaft Luxemburgs absolvierte der Schlussmann bislang acht Länderspiele.

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