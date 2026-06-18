Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Gladbach verpflichtet Japaner Uno

Gladbach verpflichtet Japaner Uno

Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.
Uno (l.) wechselt nach Deutschland
Uno (l.) wechselt nach Deutschland
© picture-alliance/Associated Press/SID/Ahn Young-joon
SID
Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.

Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Wie der Traditionsverein am Donnerstag bekannt gab, wechselt der Japaner Zento Uno an den Niederrhein. Der Mittelfeldspieler kommt vom japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

„Zento ist ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler mit den größten Stärken im Spiel gegen den Ball“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: „Nach zwei Saisons in der J-League und den ersten Einsätzen in der japanischen Nationalmannschaft ist der Wechsel in die Bundesliga der nächste, aber auch anspruchsvolle Schritt für ihn.“

Uno hatte im vergangenen Sommer sein Debüt für Japan gefeiert. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada steht er aber nicht im Aufgebot seines Landes. „Ich habe mir immer gewünscht, in der Bundesliga zu spielen“, sagte der 22-Jährige: „Borussia ist ein großer Klub, der durch seine japanischen Spieler in Japan sehr bekannt ist.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite