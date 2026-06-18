Gladbach verpflichtet Japaner Uno

SID 18.06.2026 • 10:47 Uhr Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.

Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Wie der Traditionsverein am Donnerstag bekannt gab, wechselt der Japaner Zento Uno an den Niederrhein. Der Mittelfeldspieler kommt vom japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

„Zento ist ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler mit den größten Stärken im Spiel gegen den Ball“, sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: „Nach zwei Saisons in der J-League und den ersten Einsätzen in der japanischen Nationalmannschaft ist der Wechsel in die Bundesliga der nächste, aber auch anspruchsvolle Schritt für ihn.“