Henry-Lob: "Man muss der Bayern-Führung großen Respekt zollen"

Niklas Sagner 03.06.2026 • 22:19 Uhr Thierry Henry hat nach der überragenden Saison des FC Bayern nur Lob für den deutschen Rekordmeister übrig. Der Franzose zollt den Verantwortlichen der Münchner großen Respekt.

Mit einer starken Saison hat der FC Bayern europaweit für Aufsehen gesorgt. Auch die französische Fußball-Legende Thierry Henry zeigt sich vom deutschen Rekordmeister begeistert – besonders Trainer Vincent Kompany hat es dem Weltmeister von 1998 angetan.

„Am Anfang dachten viele, dass er nicht der Richtige für diesen Job ist, doch er macht das herausragend. Wenn du jemanden wie ihn am richtigen Ort einsetzt – mit Menschen, die ihn verstehen –, bekommst du den FC Bayern von heute“, sagte Henry im Interview mit Sports Illustrated Deutschland.

Thierry Henry und Vincent Kompany kennen sich auch persönlich sehr gut. Der 48-jährige Franzose war unter anderem von 2016 bis 2018 Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft – damals war Kompany noch Stammspieler bei den Roten Teufeln. Zusammen feierten sie den größten WM-Erfolg des Landes, als Belgien bei der WM 2018 in Russland den dritten Platz belegte.

Henry lobt Führung des FC Bayern

„Ich habe mit ihm gearbeitet, als ich Co-Trainer von Belgien war. Da hat man schon gesehen, wie intelligent er ist. Er spricht viele Sprachen und ist sehr klar in dem, was er will. Er zögert nicht, und wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so. Er ist eine starke Führungspersönlichkeit und hat bewiesen, dass er liefern kann, wenn man ihm die richtigen Spieler gibt“, adelte Henry den Bayern-Coach.

Ein großes Lob sprach der Franzose auch den Verantwortlichen der Münchner aus, die Kompany einst nach Bayern holten. „Man muss der Bayern-Führung großen Respekt zollen, dass sie ihn trotz des Abstiegs mit Burnley verpflichtet haben, weil sie etwas in ihm gesehen haben, das zur Identität des Vereins passt. Das war eine kluge Entscheidung.“

Neben dem Trainer schwärmte der ehemalige Welt- und Europameister auch von dem Kader des FC Bayern. „Wenn man Spieler wie Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane, Serge Gnabry und Joshua Kimmich sieht, ist das ein Genuss. Ich habe den FC Bayern immer dafür bewundert, wie der Klub geführt wird.“

Henry: „Sie bleiben ihrer Philosophie treu“

Besonders die Transferpolitik des Double-Siegers hob der Franzose hervor. „Wenn man sich ansieht, welche Spieler sie verpflichten, geht es nicht immer um große Namen. Sie holen Fußballer, die zu ihrer Identität passen. Genau deshalb funktioniert es. […] Sie bleiben ihrer Philosophie treu.“