FC Bayern: Gute Nachrichten von Serge Gnabry!

Viele tausend Kilometer von der Weltmeisterschaft entfernt arbeitet Serge Gnabry an seinem Comeback. Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern kann nach einer schweren Muskelverletzung wieder erste Übungen mit dem Ball durchführen.
Gute Nachrichten von Gnabry
Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 30-Jährige eine individuelle Trainingseinheit an der Säbener Straße. Neben Lauf- und Mobilisationsübungen standen auch erste Aktionen mit dem Ball auf dem Programm.
Gnabry hatte sich Mitte April einen Ausriss der Adduktoren zugezogen und verpasste nach einer starken Saison daher die fest eingeplante Teilnahme an der WM.
Bayern startet kurz nach WM mit Vorbereitung
Neben dem Offensivspieler absolvierte auch Jungprofi David Santos Daiber eine Einheit in München. Der 19-Jährige wurde Anfang Mai von einem Muskelsehnenriss im Oberschenkel ausgebremst.
Übrigens: Der offizielle Trainingsauftakt der Bayern-Stars ist für den 20. Juli angesetzt – einen Tag nach dem Finale der Weltmeisterschaft. Einige WM-Fahrer werden dann voraussichtlich noch nicht wieder zur Verfügung stehen.