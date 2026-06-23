FC Bayern: Gute Nachrichten von Serge Gnabry!

Philipp Heinemann 23.06.2026 • 14:01 Uhr Serge Gnabry musste sich kurz vor Turnierstart von seinem WM-Traum verabschieden. Nun meldet er sich zurück.

Viele tausend Kilometer von der Weltmeisterschaft entfernt arbeitet Serge Gnabry an seinem Comeback. Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern kann nach einer schweren Muskelverletzung wieder erste Übungen mit dem Ball durchführen.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, absolvierte der 30-Jährige eine individuelle Trainingseinheit an der Säbener Straße. Neben Lauf- und Mobilisationsübungen standen auch erste Aktionen mit dem Ball auf dem Programm.

Gnabry hatte sich Mitte April einen Ausriss der Adduktoren zugezogen und verpasste nach einer starken Saison daher die fest eingeplante Teilnahme an der WM.

Bayern startet kurz nach WM mit Vorbereitung

Neben dem Offensivspieler absolvierte auch Jungprofi David Santos Daiber eine Einheit in München. Der 19-Jährige wurde Anfang Mai von einem Muskelsehnenriss im Oberschenkel ausgebremst.