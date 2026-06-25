Hoeneß: Bayern einig mit Laimer

SID 25.06.2026 • 10:02 Uhr Der Österreicher steht nach wochenlangem Poker offenbar vor einer Verlängerung in München über 2027 hinaus.

Der wochenlange Poker um eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern ist anscheinend beendet. Der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß verkündete laut Sport1 bei einer Sponsorenveranstaltung eine Einigung „in den entscheidenden Punkten“ mit dem österreichischen Nationalspieler. Die Unterschrift soll nach der WM erfolgen. Über Vertragsdetails wurde nichts bekannt.

Laimer (29), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Der Rekordmeister hatte immer betont, mit Laimer gerne zu verlängern. Allerdings sollen zu hohe Gehaltsforderungen des Österreichers die Gespräche lange erschwert haben.