Der wochenlange Poker um eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern ist anscheinend beendet. Der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß verkündete laut Sport1 bei einer Sponsorenveranstaltung eine Einigung „in den entscheidenden Punkten“ mit dem österreichischen Nationalspieler. Die Unterschrift soll nach der WM erfolgen. Über Vertragsdetails wurde nichts bekannt.
Hoeneß: Bayern einig mit Laimer
Laimer (29), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Der Rekordmeister hatte immer betont, mit Laimer gerne zu verlängern. Allerdings sollen zu hohe Gehaltsforderungen des Österreichers die Gespräche lange erschwert haben.
Zuletzt hatte bereits Torwart Manuel Neuer seinen Vertrag bei den Bayern verlängert. Als Zugänge im Sommer werden Marokkos WM-Star Ismail Saibari von der PSV Eindhoven und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt gehandelt. Mit beiden Spielern sollen sich die Münchner einig sein. Als Abgänge stehen Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson fest. Die Zukunft der Leihspieler João Palhinha, Alexander Nübel, Sacha Boey und Bryan Zaragoza ist offen.