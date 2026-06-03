Hoffenheim holt Wölfe-Absteiger

SID 03.06.2026 • 18:37 Uhr Absteiger Wolfsburg muss einen Leistungsträger ziehen lassen. Wimmer geht auch dank Trainer Christian Ilzer zur TSG.

Die TSG Hoffenheim hat den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer von Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verpflichtet. Wie die TSG am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 25-Jährige, der seinen neuen Trainer Christian Ilzer bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien kennt, einen „langfristigen Vertrag“.

„Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee“, sagte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch. Die TSG habe sich dabei gegen „eine Vielzahl von Angeboten aus dem In- und Ausland“ durchgesetzt.