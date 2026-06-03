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Hoffenheim holt Wölfe-Absteiger

Hoffenheim holt Wölfe-Absteiger

Absteiger Wolfsburg muss einen Leistungsträger ziehen lassen. Wimmer geht auch dank Trainer Christian Ilzer zur TSG.
VfL Wolfsburg ist in der Relegation gegen den SC Paderborn 07 gescheitert und in die 2. Bundesliga abgestiegen. So soll es in der Autostadt jetzt weitergehen.
SID
Absteiger Wolfsburg muss einen Leistungsträger ziehen lassen. Wimmer geht auch dank Trainer Christian Ilzer zur TSG.

Die TSG Hoffenheim hat den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer von Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verpflichtet. Wie die TSG am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 25-Jährige, der seinen neuen Trainer Christian Ilzer bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien kennt, einen „langfristigen Vertrag“.

„Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee“, sagte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch. Die TSG habe sich dabei gegen „eine Vielzahl von Angeboten aus dem In- und Ausland“ durchgesetzt.

Wimmer wurde einst als 18-Jähriger in Wien unter Ilzer zum Profi. „Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können“, sagte der Offensivspieler. Für Arminia Bielefeld und Wolfsburg absolvierte er 125 Bundesliga-Spiele und steuerte 16 Tore und 23 Vorlagen bei. Mit Österreich tritt er nun bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) an.

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