Köln verpflichtet Verteidiger Simpson-Pusey fest

SID 12.06.2026 • 14:21 Uhr Der Engländer Simpson-Pusey war seit dem Winter von Manchester City ausgeliehen.

Der 1. FC Köln hat den Engländer Jahmai Simpson-Pusey fest verpflichtet und damit eine Baustelle in der Innenverteidigung geschlossen. Der 20-Jährige war schon seit der vergangenen Winterpause per Leihe von Manchester City beim FC und erhält nun einen Vertrag bis 2030. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit.

Köln verpflichtet Simpson-Pusey

„Mit seinen Leistungen hat er gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, sagte Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun langfristig an den FC binden konnten.“ Simpson-Pusey wurde zwölf Jahre lang im Nachwuchs von Manchester City ausgebildet, 2024 gab er dort sein Profidebüt unter Pep Guardiola.