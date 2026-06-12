Köln verpflichtet Verteidiger Simpson-Pusey fest

Der 1. FC Köln hat den Engländer Jahmai Simpson-Pusey fest verpflichtet und damit eine Baustelle in der Innenverteidigung geschlossen. Der 20-Jährige war schon seit der vergangenen Winterpause per Leihe von Manchester City beim FC und erhält nun einen Vertrag bis 2030. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit.
Köln holt City-Verteidiger fest
Der Engländer Simpson-Pusey war seit dem Winter von Manchester City ausgeliehen.
Köln verpflichtet Simpson-Pusey
„Mit seinen Leistungen hat er gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, sagte Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun langfristig an den FC binden konnten.“ Simpson-Pusey wurde zwölf Jahre lang im Nachwuchs von Manchester City ausgebildet, 2024 gab er dort sein Profidebüt unter Pep Guardiola.
Laut Medienberichten überweisen die Kölner fünf Millionen Euro an Manchester, die Ablöse läge damit unter der kolportierten Ausstiegsklausel in Höhe von etwa acht Millionen Euro. Simpson-Pusey bildete in der vergangenen Rückrunde meist die Innenverteidigung mit Cenk Özkacar, die Kaufoption für den Türken zog der FC aber nicht. Damit dürfte der Klub noch nach einem Linksfuß für die Innenverteidigung suchen.