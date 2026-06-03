Köln zieht Kaufoption für Kaminski

SID 03.06.2026 • 16:23 Uhr Der 23-Jährige war in der letzten Saison vom VfL Wolfsburg ausgeliehen.

Der 1. FC Köln hat die Kaufoption für Mittelfeldspieler Jakub Kaminski gezogen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der 23 Jahre alte polnische Nationalspieler war in der abgelaufenen Spielzeit vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, soll laut Medienberichten rund 5,5 Millionen Euro kosten und bis 2029 unterschrieben haben.

„Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt“, sagte Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler. „Seine Entwicklung und seine Leistungen sind gleichzeitig ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der 1. FC Köln für ambitionierte Spieler eine hervorragende Adresse ist, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen.“