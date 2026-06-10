Fußball-Bundesligist 1. FC Köln gibt Mittelfeldspieler Denis Huseinbasic nach Portugal ab. Der 24-Jährige schließt sich zur neuen Saison dem SC Braga an, das teilte der deutsche Klub am Mittwoch mit. Huseinbasic spielte seit 2022 beim FC.
Kölns Huseinbasic wechselt nach Portugal
Der Mittelfeldspieler schließt sich nach vier Jahren beim FC dem SC Braga an.
Denis Huseinbasic verlässt den FC
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Der Spieler sei angesichts der geringen Spielzeit in der abgelaufenen Saison „mit dem Wechselwunsch auf uns zugekommen“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. Huseinbasic stand 2025/2026 lediglich fünfzehnmal in der Bundesliga auf dem Platz.
Der siebenmalige bosnische Nationalspieler, nicht nominiert für die WM in diesem Sommer, war 2022 vom Regionalligisten Kickers Offenbach nach Köln gekommen. Er schaffte damals auf Anhieb den Sprung ins Bundesligateam und erkämpfte sich zeitweise einen Stammplatz.