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Bayern-Talent wechselt zu Bundesliga-Neuling

Abgang von Bayern-Talent fix

Der Junioren-Nationalspieler unterschreibt beim Neuling für vier Jahre.
Maurice Krattenmacher ist seit dem Sommer vom FC Bayern zu Hertha BSC ausgeliehen - nicht seine erste Leihstation. Doch wer ist der Youngster eigentlich und wie plant er die nächsten Schritte seiner Karriere?
SID
Der Junioren-Nationalspieler unterschreibt beim Neuling für vier Jahre.

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat Toptalent Maurice Krattenmacher von Bayern München verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

In der vergangenen Saison war Krattenmacher von den Bayern an Zweitligist Hertha BSC verliehen gewesen. Der Rekordmeister soll sich eine Rückkauf-Option für den Junioren-Nationalspieler gesichert haben.

„Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird“, sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Bundesliga: Krattenmacher „Stolz“ über Wechsel

Die Bundesliga sei immer, ergänzte Krattenmacher, „ein großes Ziel von mir gewesen“. Der Wechsel erfülle ihn „mit Stolz. Gleichzeitig sehe ich es als Ansporn.“

Der Bundesliga-Neuling hatte bisher den vom Hamburger SV ausgeliehenen Mittelfeldspieler Lukasz Poreba fest verpflichtet. Zudem kommt U19-Kapitän Francis Onyeka leihweise von Bayer Leverkusen nach Elversberg.

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