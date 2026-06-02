Kreativkraft für Werder: Chuki kommt aus Valladolid

Neue Kreativkraft für die Werder-Offensive: Iván San José Cantalejo, genannt Chuki, spielt ab der kommenden Saison für den Bremer Fußball-Bundesligisten. Der 22-Jährige wechselt von Real Valladolid zu den Grün-Weißen. Wie zuvor Stürmer Kenny Quetant von AC Le Havre kommt Chuki ablösefrei.
Neue Kreativkraft für Werder
Werder Bremen stellt den nächsten neuen Mann vor. Chuki ist der zweite Sommerzugang der Grün-Weißen.
Chuki spielt zukünftig in Bremen
© picture-alliance/Blondeau/AOP.Press/SIPA/SID/-
„Chuki ist ein sehr spannender Spieler, der in seinem jungen Alter bereits über Erst- und Zweitligaerfahrung in Spanien verfügt“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der viel Potential hat.“
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So denkt Werder-Coach Thioune über den Neuzugang
Chuki hat für die Profis von Zweitligist Real Valladolid bislang 55 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm neun Treffer gelungen sind.
„Er ist ein richtig guter Fußballer, der in der Offensive hauptsächlich zentral im Mittelfeld gespielt hat, der aber auch auf den Außenpositionen auftauchen kann“, sagte Werders Coach Daniel Thioune.