Mainz 05 verlängert mit verletztem Silas

SID 16.06.2026 • 18:02 Uhr Seit März leidet der Stürmer an einem Schien- und Wadenbeinbruch.

Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat den Vertrag mit seinem verletzten Offensivspieler Silas Katompa Mvumpa verlängert.

Wie die Rheinhessen mitteilten, verzichteten sie auf eine „im Vorfeld seiner Verletzung vertraglich vereinbarte Option“ und erreichten eine nach eigenen Angaben „für beide Seiten bessere Lösung“. Eine Vertragslaufzeit nennt der Klub nicht.

Der Stürmer hatte sich im Achtelfinalhinspiel der Conference League bei Sigma Olmütz Anfang März einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.

Bundesliga: Mainz will Silas „nicht hängenlassen“

„Für uns war schon am Abend in Olmütz klar, dass wir Silas nicht hängenlassen – eine Selbstverständlichkeit bei Mainz 05“, sagte Sportdirektor Niko Bungert: „Ich bin mir sicher, dass Silas unsere Offensive absolut bereichert, sobald er wieder fit ist.“