Mainz holt Nürnberg-Kapitän Gruber

SID 12.06.2026 • 15:45 Uhr Der Innenverteidiger aus Nürnberg hatte sich beim Club zum Abwehrchef entwickelt.

Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat den Abwehrchef und Kapitän des 1. FC Nürnberg, Fabio Gruber, verpflichtet. Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Über Vertragsinhalte machte der Klub keine Angaben.

Mainz tütet Transfer ein

„Mit Fabio Gruber bekommen wir einen jungen, extrem zweikampf- aber auch spielstarken Innenverteidiger und Top-Charakter, der bei seinen bisherigen Stationen bereits einiges an Führungsqualität unter Beweis stellen konnte“, wurde der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert zitiert, „mit seinen fußballerischen Voraussetzungen und der Erfahrung, die er trotz der jungen Jahre schon sammeln konnte, wird er eine Verstärkung für unsere Defensive sein.“