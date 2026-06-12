Mainz holt Nürnberg-Kapitän Gruber

Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat den Abwehrchef und Kapitän des 1. FC Nürnberg, Fabio Gruber, verpflichtet. Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Über Vertragsinhalte machte der Klub keine Angaben.
Mainz holt Nürnberg-Kapitän
Der Innenverteidiger aus Nürnberg hatte sich beim Club zum Abwehrchef entwickelt.
Fabio Gruber wechselt nach Mainz
© IMAGO/Zink
Mainz tütet Transfer ein
„Mit Fabio Gruber bekommen wir einen jungen, extrem zweikampf- aber auch spielstarken Innenverteidiger und Top-Charakter, der bei seinen bisherigen Stationen bereits einiges an Führungsqualität unter Beweis stellen konnte“, wurde der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert zitiert, „mit seinen fußballerischen Voraussetzungen und der Erfahrung, die er trotz der jungen Jahre schon sammeln konnte, wird er eine Verstärkung für unsere Defensive sein.“
Gruber hatte seit Anfang 2025 das Trikot des 1. FC Nürnberg getragen, für den Club absolvierte der 23-Jährige seitdem 41 Zweitligapartien. Im November 2025 feierte der in Augsburg geborene Innenverteidiger, dessen Mutter Peruanerin ist, zudem sein Debüt in der peruanischen Nationalmannschaft.