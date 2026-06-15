Martínez plant Bayer-Saison mit umworbenem Grimaldo

SID 15.06.2026 • 18:06 Uhr Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez geht vom Verbleib des spanischen Außenverteidigers aus.

Bayer Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez plant trotz des Schaufensters bei der Fußball-Weltmeisterschaft und immer wieder aufkeimender Transfergerüchte mit Alejandro Grimaldo.

„Grima ist ein toller Typ und eine Führungsfigur. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich sehr darauf freue, mit ihm hier zu arbeiten“, äußerte sich der 42-Jährige bei der Bild anerkennend über den torgefährlichen Außenverteidiger.

Seit geraumer Zeit wird bei Grimaldo, der am Montag mit Europameister Spanien gegen Kap Verde ins Turnier startete, über einen Abgang im Sommer spekuliert – unter anderem sollen Atlético Madrid und Juventus Turin interessiert sein.

„Transfergerüchte um solch einen Spieler sind normal“

„Er ist jetzt bei der WM, Transfergerüchte um solch einen Spieler sind normal“, befand Martinez. „Dass sich auf dem Markt schnell etwas verändern kann, muss man wissen.“ Unbestritten sei, dass Grimaldo (32 Tore und 53 Vorlagen in 188 Spielen seit 2023) der Werkself sowohl „als Spieler und auch als Persönlichkeit“ helfe.

Gemeinsam mit dem 30-Jährigen sowie Neuzugang und Supertalent Kennet Eichhorn (16) will Martinez die spielerische Entwicklung in Leverkusen weiter vorantreiben. Auf vollmundige Kampfansagen verzichtet Kasper Hjulmands Nachfolger allerdings.