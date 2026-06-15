Martínez plant Bayer-Saison mit umworbenem Grimaldo

Bayer Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez plant trotz des Schaufensters bei der Fußball-Weltmeisterschaft und immer wieder aufkeimender Transfergerüchte mit Alejandro Grimaldo.
Neuer Bayer-Coach plant mit Grimaldo
„Grima ist ein toller Typ und eine Führungsfigur. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich sehr darauf freue, mit ihm hier zu arbeiten“, äußerte sich der 42-Jährige bei der Bild anerkennend über den torgefährlichen Außenverteidiger.
Seit geraumer Zeit wird bei Grimaldo, der am Montag mit Europameister Spanien gegen Kap Verde ins Turnier startete, über einen Abgang im Sommer spekuliert – unter anderem sollen Atlético Madrid und Juventus Turin interessiert sein.
„Transfergerüchte um solch einen Spieler sind normal“
„Er ist jetzt bei der WM, Transfergerüchte um solch einen Spieler sind normal“, befand Martinez. „Dass sich auf dem Markt schnell etwas verändern kann, muss man wissen.“ Unbestritten sei, dass Grimaldo (32 Tore und 53 Vorlagen in 188 Spielen seit 2023) der Werkself sowohl „als Spieler und auch als Persönlichkeit“ helfe.
Gemeinsam mit dem 30-Jährigen sowie Neuzugang und Supertalent Kennet Eichhorn (16) will Martinez die spielerische Entwicklung in Leverkusen weiter vorantreiben. Auf vollmundige Kampfansagen verzichtet Kasper Hjulmands Nachfolger allerdings.
„Ich könnte jetzt einfach sagen: Ich will die Meisterschaft gewinnen“, sagte Bayers neuer Cheftrainer, der zuletzt den französischen Erstligisten FC Toulouse drei Jahre lang betreut hatte. „Natürlich werde ich lieber Erster als Zweiter. Aber für mich ist das Wichtigste: Wie konkurrenzfähig sind wir? Wie leben wir unsere Werte? Wie hungrig sind wir? Wie gut ist unser Teamgeist?“