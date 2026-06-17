Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Medien: Krösche bleibt in Frankfurt

Medien: Krösche bleibt in Frankfurt

Die AC Mailand war offenbar an einer Verpflichtung des Sportvorstandes der Eintracht interessiert.
Bleibt wohl in Frankfurt: Markus Krösche
Bleibt wohl in Frankfurt: Markus Krösche
© picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Gawlik
SID
Die AC Mailand war offenbar an einer Verpflichtung des Sportvorstandes der Eintracht interessiert.

Der umworbene Markus Krösche bleibt wohl Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, habe sich der 45-Jährige intern gegenüber dem Aufsichtsrat zum Klub bekannt. Seit Tagen war über einen möglichen Wechsel Krösches zum italienischen Spitzenklub AC Mailand spekuliert worden.

Italienische Medien hatten bereits über eine mündliche Einigung zwischen dem Verein und Krösche berichtet. Auch Sportdirektor Timmo Hardung hätte den Berichten zufolge vom Main nach Mailand wechseln sollen. Laut kicker soll Krösche ein lukratives Angebot vorgelegen haben, bei den Rossoneri hätte er demnach 40 Millionen Euro in vier Jahren verdienen können.

Die Eintracht-Seite hatte bereits Anfang der Woche verlauten lassen, nichts von einem angeblichen Wechsel zu wissen. „Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist“, sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der Bild-Zeitung. Krösche ist seit 2021 Sportvorstand in der Mainmetropole, sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite