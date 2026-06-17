Der umworbene Markus Krösche bleibt wohl Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, habe sich der 45-Jährige intern gegenüber dem Aufsichtsrat zum Klub bekannt. Seit Tagen war über einen möglichen Wechsel Krösches zum italienischen Spitzenklub AC Mailand spekuliert worden.
Medien: Krösche bleibt in Frankfurt
Italienische Medien hatten bereits über eine mündliche Einigung zwischen dem Verein und Krösche berichtet. Auch Sportdirektor Timmo Hardung hätte den Berichten zufolge vom Main nach Mailand wechseln sollen. Laut kicker soll Krösche ein lukratives Angebot vorgelegen haben, bei den Rossoneri hätte er demnach 40 Millionen Euro in vier Jahren verdienen können.
Die Eintracht-Seite hatte bereits Anfang der Woche verlauten lassen, nichts von einem angeblichen Wechsel zu wissen. „Von Seiten des AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist“, sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der Bild-Zeitung. Krösche ist seit 2021 Sportvorstand in der Mainmetropole, sein Vertrag läuft noch bis 2028.