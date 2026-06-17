Medien: Krösche bleibt in Frankfurt

SID 17.06.2026 • 14:44 Uhr Die AC Mailand war offenbar an einer Verpflichtung des Sportvorstandes der Eintracht interessiert.

Der umworbene Markus Krösche bleibt wohl Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, habe sich der 45-Jährige intern gegenüber dem Aufsichtsrat zum Klub bekannt. Seit Tagen war über einen möglichen Wechsel Krösches zum italienischen Spitzenklub AC Mailand spekuliert worden.

Italienische Medien hatten bereits über eine mündliche Einigung zwischen dem Verein und Krösche berichtet. Auch Sportdirektor Timmo Hardung hätte den Berichten zufolge vom Main nach Mailand wechseln sollen. Laut kicker soll Krösche ein lukratives Angebot vorgelegen haben, bei den Rossoneri hätte er demnach 40 Millionen Euro in vier Jahren verdienen können.