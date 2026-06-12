Medien: Werner in Leipzig vor dem Aus – Demichelis Kandidat

SID 12.06.2026 • 17:00 Uhr Die Entscheidung soll von der sportlichen Führung um Oliver Mintzlaff, Jürgen Klopp und Mario Gomez getroffen worden sein.

Trainer Ole Werner steht bei RB Leipzig angeblich vor dem überraschenden Aus. Wie unter anderem die spanische Zeitung Marca berichtet, soll der ehemalige Bayern-Profi Martín Demichelis neuer Coach bei den Sachsen werden. Der Argentinier, zuletzt mit Real Mallorca aus der spanischen La Liga abgestiegen, soll ein entsprechendes RB-Angebot vorliegen haben. Leipzig reagierte auf eine SID-Anfrage am Freitag zunächst nicht.

Auch Sky berichtete von einer sich anbahnenden Trennung in Leipzig. Die Entscheidung soll demnach von der strategischen Red-Bull-Führung um Oliver Mintzlaff, Jürgen Klopp und Mario Gomez getroffen worden sein.

Werner hatte Leipzig zur Saison 2025/26 übernommen und auf Anhieb zurück in die Champions League geführt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.