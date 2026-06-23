Mit Kaufoption: Augsburg leiht Keitel weiter aus

SID 23.06.2026 • 16:00 Uhr Der FCA ist vom zuletzt oft verletzten Defensivmann überzeugt.

Yannik Keitel spielt auch in der kommenden Saison beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der FCA einigte sich mit dem Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart auf eine Fortsetzung der Ausleihe des 26 Jahre alten Defensivspielers bis Sommer 2027 und sicherte sich zudem eine Kaufoption.