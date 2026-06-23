Mit Kaufoption: Augsburg leiht Keitel weiter aus

Yannik Keitel spielt auch in der kommenden Saison beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der FCA einigte sich mit dem Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart auf eine Fortsetzung der Ausleihe des 26 Jahre alten Defensivspielers bis Sommer 2027 und sicherte sich zudem eine Kaufoption.
Augsburg leiht Keitel weiter aus
Der FCA ist vom zuletzt oft verletzten Defensivmann überzeugt.
Yannick Keitel bleibt in Augsburg
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Keitel, der im vergangenen Winter auf Leihbasis nach Augsburg gewechselt war, kam seitdem auch verletzungsbedingt nur auf sechs Einsätze. „Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber.