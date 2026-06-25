Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den deutschen Offensivspieler Oliver Batista Meier von Preußen Münster unter Vertrag genommen. Über die Laufzeit des Vertrags und die Höhe der Ablöse machten die Ostwestfalen keine Angaben.
Paderborn holt Ex-Bayern-Talent
Oliver Batista Meier wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Ausgebildet wurde der Offensivspieler vom FC Bayern.
Ex-Preuße Oliver Batista Meier
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„Olli überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen wird und sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird“, sagte Geschäftsführer Sport Sebastian Lange.
Vor der vergangenen Saison war Batista Meier vom SSV Ulm zu Preußen Münster gewechselt. Beim Zweitligaabsteiger übernahm der 25-Jährige eine tragende Rolle und absolvierte 30 Partien, in denen er sechs Tore sowie vier Vorlagen verbuchte. Der Offensivspieler wurde vom FC Bayern ausgebildet und absolvierte einen Bundesliga-Einsatz.