Paderborn holt Ex-Bayern-Talent

SID 25.06.2026 • 16:41 Uhr Oliver Batista Meier wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Ausgebildet wurde der Offensivspieler vom FC Bayern.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat den deutschen Offensivspieler Oliver Batista Meier von Preußen Münster unter Vertrag genommen. Über die Laufzeit des Vertrags und die Höhe der Ablöse machten die Ostwestfalen keine Angaben.

„Olli überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen wird und sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird“, sagte Geschäftsführer Sport Sebastian Lange.