Fix! Neuer Trainer für Bayer Leverkusen gefunden

Maximilian Lotz 04.06.2026 • 13:14 Uhr Bei der Suche nach einem neuen Coach präsentiert Bayer Leverkusen nun eine überraschende Lösung.

Bei der zuletzt offenen Trainerfrage liefert Bayer Leverkusen eine überraschende Antwort: Carles Martínez Novell wird neuer Trainer der Werkself. Der Spanier trainierte zuletzt den französischen Erstligisten FC Toulouse.

Der 42-Jährige erhielt bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2028. Martínez beerbt den Dänen Kasper Hjulmand, dessen Abschied der Klub nach einer durchwachsenen Saison ebenfalls bestätigte.

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Leverkusen holt „Trainer mit klaren Prinzipen“

„Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt. Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und lobte Martínez als einen „Trainer mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee“.

Bayer-Boss Fernando Carro sagte: „Wir sind überzeugt, dass Carles Martínez mit seinem überzeugenden Profil als Coach sehr gut zu diesem Anspruch passt. Er verkörpert einen modernen Trainer-Typus, der unsere hochveranlagte Mannschaft entwickeln, auf ein konstant hohes Level heben und zu zählbaren Erfolgen führen kann.“

Martínez‘ Vertrag in Toulouse war zum Ende der Spielzeit ausgelaufen. „Am wichtigsten ist mir, einen Verein zu finden, an dem ich mich wiederfinden und ähnliche Erfahrungen sammeln kann wie in Toulouse“, hatte er laut L’Equipe zu seinem Abschied gesagt: „Wir können über Gehalt und Projekt nachdenken, aber mir ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, an einem Ort zu sein, an dem wir gut zusammenarbeiten können.“

Komplizierte Trainersuche bei Bayer Leverkusen

Dieser Ort ist nun: Leverkusen. Der neue Coach wird am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Martínez hatte Toulouse in der vergangenen Saison auf Rang neun geführte, 2023 wurde er noch als Co-Trainer mit dem Klub Pokalsieger.

Zuvor galten auch Andoni Iraola, Filipe Luis und Oliver Glasner als potenzielle Kandidaten auf den Trainerposten in Leverkusen. Iraola soll nun allerdings Favorit auf die Nachfolge von Arne Slot beim FC Liverpool sein. Luís entschied sich für ein Engagement bei der AS Monaco.

Martínez stammt aus Barcelona und begann seine Laufbahn als Jugendtrainer bei EC Granollers.

Später arbeitete er für Espanyol im Nachwuchsbereich, ehe er 2015 in die Talentschmiede des FC Barcelona wechselte und als dort als U16-Trainer in La Masia fungierte. Nach Zwischenstationen in Katar und Kuwait schloss er sich 2022 dem FC Toulouse an.

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